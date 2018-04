Väga võimalik, et sinagi andsid endale uusaastalubaduse tänavu märksa tervislikumalt toituda. Väga võimalik, et sealjuures sa siiski eriti ei tea, milline on selle toitumisalane väärtus, mida sa endale suhu topid. Paljud lähtuvad sealjuures üldreeglist: mida rohkem toit sind kurvaks teeb, seda tervislikum see on, kirjutab BroBible.

BBC on pannud teadlased tööle: läbi on uuritud hulk uuringuid toortoitude kohta, toiduentsüklopeediaid, tervisliku toitumise juhendeid ja muid selleteemalisi allikaid. Välja on valitud kümme toiduainet, mille sisaldus vastab kõige paremini definitsioonile „koostisosad, mis pakuvad parimat igapäevaste toitumisalaste vajaduste tasakaalu“. Ehk on kõrgeima toitumisalase väärtusega. Ja tõesõna – juba ammu paaria staatuse teeninud searasv on nende kümne seas.

10. Riffahven