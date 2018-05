Pole tähtis, kas oled plaanimas mesinädalaid või tahad lihtsalt veeta romantilist puhkust oma kõige armsama – need paigad on just sulle! Vaata nimekirja, mille pani kokku veebileht Travel.fropky.com.

Kaimanisaared. Veidi enam kui sajakonna kilomeetri kaugusel Kuubast asuvad Kaimanisaared on ideaalseks paigaks puhkuse veetmiseks. Kui Suur Kaimanisaar on turistide hulgas kõige populaarsem, siis Väike Kaimanisaar ja Kaiman Brac on autentsemad.

Tortola. Kariibi meres asuv ja Briti Neitsisaarte hulka kuuluv Tortola uhkeldab kristalselt sillerdava veega ning luksuslike puhkusevõimalustega.