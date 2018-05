Türgi kuurortidesse paigutatakse üha enam valvekaameraid ning selle põhjuseks on peaasjalikult Briti turistide hulgas levinud valesüüdistuste tegemine.

Nimelt on viimasel ajal hotellidele tulnud üha enam süüdistusi selle kohta, et keegi on reisil haigestunud või on midagi juhtunud. Hiljem on aga selgunud, et tegelikult nautis turist puhkust, aga mõtles veel hiljem hotellilt veidi raha nõuda, kirjutab Daily Mail.

Et selliseid olukordi vältida, paigutatakse paljudesse hotellidesse valvekaamerad ning kõigile töötajatelegi tulevad kasuks detektiivioskused.