Ühest maailma paigast teise lendamine, palmi all peesitamine, koskedes ujumine – selline on kauni leeduka Brigita Jagelaviciute unelmate elu!

Maailma eliitennufirma Emiratesi stjuardessina töötav ja põhiajaga Dubais elav 23-aastane Brigita on kogunud Instagramis enam kui 70 000 jälgijat, kirjutab Daily Mail. Tänu oma tööle ja rännukirele on Brigita külastanud juba 74 riiki. Näiteks viimase 12 kuu jooksul on ta teinud 80 reisi.

Oma lemmikpaikadeks nimetab Brigita Seišelle, Singapuri ja Pariisi. Viimasel ajal on aga eriti südamesse läinud New York.

Kuigi pardatöötaja elu on võrdlemisi kaootiline, peab Brigita seda unistuste tööks. „Mulle ei meeldi ärgata iga päev samal ajal, teha viis päeva nädalas sama asja ja oodata alati vaid nädalavahetust,“ lausub ta.

