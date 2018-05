Ei, sa ei kujuta seda ette ega pea muretsema, et oled aastatega liiga paksuks läinud. Tualetid muutuvad päriselt ka iga uue lennukiga järjest väiksemaks.

Tualettide kahanemise peamiseks põhjuseks on see, et lennufirmad tahavad õhusõidukisse alati mahutada võimalikult palju inimesi, kirjutab Lonely Planet.

Erinevate kahandamiste ja kokkutõmbamiste arvelt on isegi suudetud lennukisse suruda üks lisarida istmeid. Kas sellega võib loota, et ka lennupiletite hinnad vähenevad? Loota ju võib!