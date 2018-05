„Milline tähtsus on higis soolasisaldusel?“ uuriti Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. „Kui higistamise ainus eesmärk on ju keha jahutada. Miks ei väljuta me liigset kehasoola roojamise või urineerimise teel?“

Vastus osutus väga lihtsaks: higistades ei väljuta me sugugi liigset kehasoola. Higi on soolane seepärast, et nii veri kui ka keha rakuvedelikud on kõik soolased. Tegelikult on higi isegi märgatavalt vähem soolane kui veri, sest enne nahapinnale jõudmist adsorbeeritakse osa higis sisalduvatest sooladest kehasse tagasi.