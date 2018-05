Firma lipulaevmaastur jõudis hiljuti oma teise põlvkonnani ja on nüüd ka Eestis müügil, olles jätkuvalt vana kooli off-roader. See tähendab, et sõida lihtsalt kuhu tahad ja kuidas tahad, ilma liigselt muretsemata.

Ees on autole antud klassikaline maasturi jõuline välimus. Küljejoontel on dünaamilisust, D-piilari kujundus on aga üsna sarnane konkurentide omaga.

Taga kordab põrkeraud esiosa motiivi, kuid summuti ots on peidetud, tegu pole sportautoga. Kroomitud detaile leiab ohtralt mujaltki. Nii on lisavarustuses lausa 20-tollised läikivad veljed, mis muidu väljapeetud disainiga just parimal moel ei sobitu.

Tagatulede joon on venitatud rõhutatult horisontaalseks, jätmaks kõrgest autost laiema mulje. Lisapidurituli on peidetud kõrgesse tagaspoilerisse, udu- ja kurvituled on lahendatud ühe ja sama leedlaternaga. Kuid lähituledeks on lisavarustuses võimalik soetada mitte leedid, vaid hoopis ksenoonlaternad.

Kui väiksema auto puhul tunduvad astmelauad tihti teenivad vaid välist efekti, siis Rextoni puhul omavad nad täiesti praktilist väärtust, kuna isteasend on lihtsalt nii kõrgel. Sisenemine ja väljumine on nende abil oluliselt hõlpsam.

Siseruum

Kui välimus võib tekitada erinevaid arvamusi, siis sisemus on väga hästi õnnestunud. Materjalid on kvaliteetsed ning näevad ka head välja. Redelraam ja soodne hind ei tähenda koonerdamist viimistluses!

Interjöör on lipulaevmaasturile kohaselt luksuslik, oma hinnalipikut väärt ja pisut enamatki. Pehme plastik on kombineeritud nahast materjalidega, vaid puiduimitatsioon armatuurlaual võib tekitada vastakaid tundeid.

Samas harmoneerub see suurepäraselt tervikuga ning tegu on tunduvalt meeldivama lahendusega, kui mõne konkurendi värvilisest plastikust plaat.

Ka teises reas istmereas pole koonerdatud, nahka ning pehmet plasti jagub kõikjale. Taga istujate jaoks on ka eraldi ka USB pesa ja 220 voldine pistik.

Auto on väga mahukas, ka pikemat kasvu inimesed mahuvad laiutama nii esimese kui teise rea istmetel. Pea ja jalaruumi on kõikjal rohkem kui küll, pakiruumi mahutavusest (820 liitrit viiekohalises versioonis) rääkimata.

Suurusele kohaselt pakutakse autole ka kolmandat täismõõdulist istmerida (lisavarustus, 2000 eurot), ent see pole kuigi populaarne.