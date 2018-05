Ka seksuaalse vabameelsuse ajastul on naise seks naisega piisavalt tabu, et inspireerida vastavaid fantaasiaid. Mis kolmekatesse puutub, siis enamik naistest nendesse oma elu jooksul ei sattu, sest selliste seiklustega võib kaasneda komplikatsioone. Aga fantaasiates on kõik võimalik ja nii mõnegi naise jaoks on see mõte väga erutav.

3. Isiksusepööre

Seksi ajal võib naine fantaseerida ka oma alter egost. Tagasihoidlik naine võib unistada ohjade haaramisest. Nõupidamisruumi kuninganna aga näiteks kehastuda oma peas teenijannaks. Päriselu survestab inimesi kindlatesse raamidesse ja nii on vabastav muutuda seksides hoopiski teistsuguseks.

4. Allumine

Seksuaalne allumine on fantaasia, mis paljudel naistel krooniliselt peas susiseb. Pole ime, et „50 halli varjundit“ nii popiks sai.

5. Neitsiseks

Neitsilikkus on omamoodi ikooniline. See on inspireerinud erinevaid kunstisuundi ja neiu süütuse nimel on peetud surmalahinguid. Süütuse kaotamine on naiste jaoks harva üdini meeldiv kogemus – aga kui ta oleks siis teadnud kõike seda, mida täna teab, võinuks see olla imeline. Siin tulebki mängu fantaseerimine.

6. Seks noorema mehega

Suurepärane nooruslik keha ja energiline hing – samas ehk vähem kogemusi kui naisel endal. See teeb fantaasia naise jaoks eriliseks. Nii mõneski naises peitub õpetajanna, kes naudib teadmiste jagamist ja seda, et teda naisena jumaldatakse.

7. Seks imelise armukesega

Umbes 10% naistest pole kunagi orgasmi kogenud ja suurem osa ei jõua tavalise vahekorra ajal lõpuni. Nii unistavadki paljud naised seksist mehega, kes oskab ja tahab seda pakkuda.

8. Seks viietärnihotellis

Romantilised klišeed kipuvad naiste puhul töötama. Luksuslik hotellituba, mille ülesuuruses voodil on satiinist linad, kõrval jahutatud šampanja ja maasikad – see on paljude naiste jaoks see sadam, kust fantaasiad purjetama lähevad.

9. Seks avalikus kohas

Võimaliku vahelejäämise oht teeb sellest fantaasiast naise jaoks erutava – eriti, kui tegu adrenaliinisõltlasega.

10. Seksiklubid ja svingerite peod

Kõik ümberringi tegelevad seksiga – ja naist kutsutakse ühinema. Naine saab nii fantaseerida tavade murdmisest ja sellest, et ta on puhtalt ja ainult seksuaalne olend.

11. Seks sõbranna mehega