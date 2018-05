Loodame, et see küsimus on puhtalt teoreetiline, märgib Popularmechanics. Või vähemalt on sul kavas kolida piirkonda, kus elu on turvalisem. Aga siiski: KUI sinu koju tungib tulirelvaga pahalane, siis kas ja kuidas on sul võimalik end majapidamises leiduvaga surmava kuuli eest kaitsta?

Kui sissetungija on ISIS-e terrorist AK-47 automaadiga või muu tänapäevase sõjavintrelvaga, siis on lood päris kehvad. Püssikuulil on piisavalt jõudu, et tungida läbi sisuliselt kõigest, mis sa enda ja relva vahele võid sokutada – sealjuures isegi paljudest „kuulikindlatest“ vestidest. Aga hea uudis on see, et sedasorti relvi kasutatakse sissetungidel kaunis harva. Oletame siis näiteks, et hr Pahalasel on kaasas märksa levinum relv, 9-millimeetrise kaliibriga püstol.

Pageja esimene reaktsioon on põigata nurga taha, joosta teise tuppa või küürutada diivani taha. Pole just hea variant. „Kuulid läbivad seina väga kergesti, eriti kui see on lihtsalt tükk kipsplaati,“ märkis DuPont Kevlar Ballistic Group’i arendusinsener Karl Chang. „Kuulid lähevad läbi ka enamikust mööblist majapidamises, kuna selles pole eriti palju ainest.“