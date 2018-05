Eelmisel kuul otsustas üks reisimees Dubai lennujaamas kulutada 1,2 miljonit dollarit (veidi enam kui miljon eurot) paarile pudelile Macallan 1926 viskile – ja nii sündis viskiuntsi (u 30 g) kõigi aegade hinnarekord. Aga rekord ei püsinud kaua: veel üks üldse kokku 40 sama tammevaadis laagerdatud napsimargi pudelist müüdi Hong Kongis oksjonil enam kui miljoni dollari (ca 852 000 eurot) eest.

BroBible vahendab, et Bloombergi teatel oodati oksjonilt umbes samasugust tulemust nagu nende kahe tollivabas poes müüdud viskipudeli puhul, aga pakkumised kerkisid kiiresti ja lõpuks müüdigi see üks pudel Macallanit 1,01 miljoni dollariga.

Pole teada, kui palju neist 40-st 60-aastase Šoti viski pudelist kusagil maailmas veel alles on, aga võib päris kindel olla, et odavamaks need ei lähe.