Kas tõesti võib ehitusmees, maaler, prügivedaja või automehhaanik tööpäeva lõppedes oma kombinesooni selga jätta ja tänavatele patseerima minna ning arvata, et ta on igati moodne ja tänapäevane? Pigem mitte – aga näiteks Hugo Bossi kombekaga vabalt.

Jumpsuit, boilersuit, coverall, one-piece inglise keeles, tunked või töökombinesoon eesti keeles – igatahes on see ühes tükis ja nii üla- kui alakeha kattev riietusese GQ teatel moelavadel üks populaarsemaid asju. „Soovitame seda proovida niipea kui võimalik,“ märkis meesteväljaanne.

2010-ndate alguses oli kirjutamata seadus, et meestemoe brändid esitlesid igal moenädalal vähemalt üht smokingit. Aga viimase paari aastaga on olukord muutunud: brändid on ülikonnad moelavadelt kõrvale tõrjunud ja selle koha on üle võtnud hoopiski töö- või langevarjuriülikond.