Elektriautode põlenguid on seni ette tulnud mõni üksik ent nende kustutamisega on tuletõrjujad kõvasti vatti saanud. Lähiaastatel lisandub teedele kümneid tuhandeid särtsukaid, seega tuleb pritsumeestel oma oskusi täiendada, et vintskelt vastu hakkavast akupakist halbu üllatusi ei tuleks.

Igast õnnetusest on midagi õppida. 23. märtsil Californias Mountain View lähistel toimunud ja autojuhi surmaga lõppenud elektriauto Tesla Model X õnnetus tõi esile ootamatu probleemi, mis elektriautodel ilmneb: laetud aku takistab sõiduki kustutustöid.

California juhtumi puhul pidid tuletõrjujad Model X-i lõplikuks kustutamiseks appi kutsuma Tesla insenerid, et need põlenud autost keset maanteed tubli neljandiku akupakist eemaldaksid, sest muidu ei saanud seda ohutult ära vedada.