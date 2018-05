Orgaaniliste kondoomide tootjad kinnitavad, et nende preservatiivid on gluteenivabad, kirjutab Men’s Health. Aga mis ajast on kaitsevahenditel üldse mingit pistmist teraviljavalkudega?

Tänapäeval paistab, et siin päikese all on kõigist toodetest olemas mingisugune gluteenivaba versioon: gluteenivaba seep, juukselakk ja isegi gluteenivaba vesi. Nüüd teatas erinevate ihuhooldusvahendite tootja Lola, et on andnud välja sarja kondoome, mis on parabeenivabad (säilitusaineta), lõhnaainevabad, kaseiinivabad ja muidugi ka gluteenivabad. Lola liitus nii selliste kondoomitootjatega nagu Glyde, Green Condom Club ja Sustain, mis kõik samuti pakuvad väidetavalt selle õudusttekitava gluteenita tooteid.

Oot-oot, kas siis tõesti tavalistes kondoomides leidub gluteeni? Lola teatel enamikus mitte – aga on võimalik, et mõnes neist on kasutatud gluteeni libestusaine koostisosana. Nimelt on gluteenil emulgaatori, stabiliseerija ja täiteaine omadusi.