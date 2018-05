Värskelt toimunud Sony kompanii koosolekul pandi muuseas paika ka nende mängukonsooliseeria PlayStation tulevik. PlayStationi osakonna juhi John Kodera sõnul on firma praegune seade, PlayStation 4, sisenemas oma elutsükli viimasesse faasi.

Kuigi antud uudis võiks teoreetiliselt konsooli edasistele müüginumbritele negatiivselt mõjuda, arvab Kodera, et riistvara kukkuvad numbrid tehakse tasa teiste elementidega, vahendab GameSpot. Üheks näiteks tuuakse PlayStation Plus – Sony kuutasuline teenus, mis võimaldab kasutajal internetis mängida ning erinevad teoseid tasuta alla laadida.

Muidugi tasub nentida, et elutsükli viimane faas ei pruugi koheselt tähendada PlayStation 5 kohest väljakuulutamist ja turule tulekut. Tegemist on pigem nentimisega, et PlayStation 4 on n-ö tuure maha võtmas. Seda iseloomustab ilmekalt ka tänavuste müüginumbrite projektsioon – kui mullu müüdi 19 miljonit konsooli, siis käesoleva aasta lõpuks lepib Sony 16 miljoni müüdud eksemplariga. Siiski tasub kõrva taha panna, et kõnealuse koosoleku käigus pandi paika plaanid kuni 2021. aasta märtsini, mil Sony väidetavalt taas ühe suure lükke teeb. Kas tegemist võib olla uue mänguseadmega või mitte, näitab juba aeg.

PlayStation 4 ilmus 2013. aasta novembris. Kolm aastat hiljem jõudis turule seadme uuendatud ja võimsam versioon PlayStation 4 Pro.