Lauri tutvustab Margusele Jaapani allilmast pajatavat videomängu, nimega „Yakuza 6: The Song of Life“. Kas seeria alalise peategelase Kazuma Kiryu loo lõpp on tema vääriline või jätab see siiski soovida?

„Yakuza 6: The Song of Life“ leiab aset peale „Yakuza 5“ sündmuseid. Pärast antud teose plahvatuslikku finaali saadetakse Kiryu vangi, kus ta peab istuma 2 aastat. Välja saades avastab ta peagi, et paljud tuttavad Tokyo allilmast on vahi alla võetud või lihtsalt kaduma läinud. Et asja hullemaks teha, on meie peategelase kasutütar Haruka sattunud autoavarii ohvriks ja on koomas. Antud asjaolu teeb veelgi kummalisemaks fakt, et tema käte vahelt leiti väike beebi. Kiryu avastab peagi, et laps on Haruka poeg Haruto.

