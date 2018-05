Michigani ja Buffalo ülikooli teadlased uurisid, kuidas tõlgendavad mehed ja naised jõukust. Kinnitust sai tõsiasi, et end edevate autode kaudu eksponeeriv mees mõjub vastassugupoolele kerglaselt. Püsisuhte loomiseks otsitakse mõistliku ja säästliku elustiiliga isast inimest.

Tõestatud fakt – naised leiavad, et oma rikkusega eputavad mehed püsisuhteks ei kõlba. Kui mees raiskab raha edevate autode peale, peetakse seda märgiks, et ta on pigem huvitatud suvalistest seksisuhetest kui romantilisest pühendunud püsisuhtest.

Seda tõestas Ameerika Ühendriikide teadlaste uuring, mille viisid läbi Daniel Kruger Michigani ülikoolist ja Jessica Kruger Buffalo ülikoolist. Uuringu kokkuvõte avaldati väljaandes Evolutionary Psychological Science.