Ameerika Ühendriikide kaitse-eelarve on 600 miljardit dollarit, aga siiski kasutab riik märkimisväärses koguses vana lahingutehnikat – sealhulgas näiteks juba 100 aastat tagasi kasutusele võetud relvi. Miks? Sest need on äraproovitud ja end sadades lahingutes tõestanud – ja pole ju vaja parandada midagi, mis töötab. Popularmechanics annab ülevaate kolmest kõige vanemast Pentagoni kasutatavast relvast.

M2 raskekuulipilduja

M2 tähistab tänavu sisuliselt oma sajandat sünnipäeva. Relva lõi legendaarne John Moses Browning, kes on lisaks ka 45-kaliibrise Colti autor. Browning ehitas raskekuulipilduja vastusena USA kindrali John Pershingi palvele luua relv, mida saaks kasutada Esimese maailmasõja kaevikutes. M2 kasutavad tänase päevani nii mere- kui õhuvägi ja lisaks rannavalve.