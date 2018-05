Tavalise mehe jaoks on õhtune külmkapiukse kääksutamine hobi, aga Kevin Strahle jaoks töö. Tema retsepte pole keeruline järgi teha, küll aga söödavaid koguseid ja söömisaegu.

BroBible kirjutab, et võistlussööja Strahle ehk L.A. Beast on mitme söömisalase Guinnessi rekordi omanik. Tema videosid on YouTube’ist vaadatud enam kui 300 miljonit korda ja ka allolev video ei saa kurta vaatajate huvi puuduse üle.

L.A. Beast püüab teha korraga kuut rekordit: