Sugugi mitte kõigile ei meeldi riistapilte saada. Paljud naised leiavad, et selline foto on solvav, tüütu või lihtsalt jälestusväärne. Sageli ilmuvad need pildid naiste postkastidesse ja tekstisõnumiakendesse ilma naise enda soovi ja nõusolekuta. Ja väga sageli on need soovimatud üllatused ka viletsa kvaliteediga: halva valgustusega ja udused kaadrid, mis on tehtud imelike nurkade alt ja pole ei erootilised ega kuidagi huvitekitavad.

Sageli on sellise foto saamine naise jaoks ebamugav ja sügavalt ebaseksikas kogemus, mis teeb päeva hullemaks ja sunnib privaatsussätteid rangemaks muutma. Peamine põhjus, miks neid nii külmalt vastu võetakse, on lihtne: need fotod on soovimatud.

Soovimatu riistapildi saamine on inimese isiklike piiride rikkumine. Pildiga kaasneb kirjutamata sõnum, mis kõlab umbes nii: „Mind ei huvita, mis sind erutab, ma lihtsalt tahan, et sa vaataksid mu riista, ükskõik, kas sa tahad seda teha või mitte”. Mis võiks olla vähem erootiline kui selline teade?

Lühidalt: pildile peab eelnema adressaadi nõusolek. Pilte tohib saata vaid inimestele, kelle suhtes oled kindel, et nad neid näha soovivad. Nõusoleku saamine aga ei pruugi üldse olla nii imelik, kui sa arvad: lihtsalt küsi partnerilt, kas ta tahaks sellist pilti saada. Aga anna endale aru, et suhte varajases faasis pole see küsimus ehk väga hästi ajastatud. Pilditeema võid üles võtta siis, kui te olete omavahel juba sekstinud ehk seksijutte rääkinud. Ja leidub ka naisi, kes ütlevadki ikka ja alati riistapildi pakkumisele "ei".

Mida võiksid saata?

Kui sul pole enam kahtlusi, et pildi adressaat on nõus ja huvitatud, siis on aeg pilt komponeerida ja ära teha. Kehva kompositsiooniga pildi saatmine on hullem variant kui üldse mittesaatmine. Riistapilt peab õigetel põhjustel välja paistma.

Peamine on mitte paanitseda riista suuruse pärast. Enamasti kukuvadki pildid läbi just seepärast, et pildi tegijal on suuruse osas mingi kinnisidee. Mõned feilijad lisavad pildile mõõtmete näitamiseks näiteks pudeli või tulemasina. See näitab ebakindlust. Ka käsitletakse pilti kui riista suuruse reklaami, mitte aga kui erootilist materjali. Vaja on korralikku tööd, mitte muretsemist suuruse pärast.

Hea pilt on läbimõeldud, loominguline ja kenasti komponeeritud. Ära tee "palgivõtet". See tähendab pildistamist linnu vaatenurgast ülespoole, nii et riist näeb välja nagu palk. Igav ja ebaoriginaalne. Proovi pigem natuke välja suumida ja näidata pildil ka muid kehaosi, näiteks puusi, torsot ja käsivarsi. Just käed lisavad pildile erootikat.

Valgustus on väga oluline. Läpaka ähmane valgus head pilti ei anna. Ava kardinad ja püüa kasutada võimalikult palju loomulikku valgust.

Ära unusta ka keskkonda. Magamistuba käib küll, aga kindlasti peaks olema taust puhas ja seal ei tohiks olla mingit kola. Keegi ei taha riistapildi taustal näha pesemata pesu hunnikut.