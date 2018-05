Bosch eksperimenteerib tehnoloogiaga, mis aitaks mootorrattal püsti jääda ka siis, kui see satub külglibisemisse ja liigub vältimatu külilikukkumise ehk avarii suunas.

Popularmechanics märgib, et järgnev kirjeldus käib ühe levinuma mootorrattaõnnetuse kohta ja kui see juba juhtumas on, siis on kontrolli tagasi saada sisuliselt võimatu: rehvid kaotavad kurvi läbides pidamise, tsikkel satub külglibisemisse ja "külje mahapanek" on sisuliselt vältimatu.

Boschi katsetatav tehnoloogia võib aga tulevikus muuta vältimatu välditavaks. Nimelt: kui mootorratas kaotab näiteks kruusa, õli, vee vmt tõttu kurvis pidamise, siis ei suuda rehvid pakuda piisavalt külgjõudu, et mootorratast püsti hoida. Tehnikatootja lahenduses kasutatakse sensorit, mis tunneb ära rehvide külgsuunas libisemise. Seejärel aktiveeritakse külgsuunas tugev suruõhupahvatus, mis kompenseerib libisemist ja hoiab tsiklit püsti.

Reaktiivõhusüsteemis kasutatakse samasugust gaasi, mis täidab auto turvapadja. Õnnetuseks tähendab see vähemalt esialgu ka seda, et süsteem on vaid ühekordse kasutusega nagu auto turvapadjadki ning seda tuleb ärajäänud avarii järel uuesti suruõhuga täita. Aga kui süsteem aitab vältida külje mahapanekut ja kohutavalt valusat teekattel libisemist, siis on seadeldis kindlasti üks väärt asi.

Kuidas süsteem töötab, saab vaadata allolevast videost.