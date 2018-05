I30 N on esimene vihje sellest, et ajad on muutumas ning Hyundai on järele võtmas tootjatele, kes juba tulnud välja tavaautode sportlikumate versioonidega. I30 N tuli, nägi ja kindlasti ka võitis, sööstes uue tähena kõige „kangemate” kähkusõitjate seltskonda.

Hyundai i30 N on tõelist sõidurõõmu pakkuv auto, millel on piisavalt võimsust ka kõige tugevamate konkurentide kandadele astumiseks.

Mudeli loomisel on kasutatud sakslaste parimaid oskusi – Hyundai N-tiimi juhib endine BMW M-seeria peainsener Albert Biermann. Pole siis ime, et Saksamaal ootab enam kui 1400 klienti kannatlikult oma i30 N valmimist.

„Bemmi emm" eeskujuks

Täpselt pole teada, milline suurtest tootjatest omal ajal kähku sõitma timmitud pereautode ja maasturilaadsete buumile aluse pani, aga tänast pilti vaadates on igal endast lugupidaval brändil vähemalt üks olmeautost ümberehitatud kuumik valikus.

Kuna Hyundai tehases möllavad nüüd endised bemmimehed, on arvata, et „kuumade” autode sektsioon saab üsna sarnaselt üles ehitatud kui see on seni olnud baierlastel: kes tervet rehkendust ei jaksa, teeb pool, ja võtab auto, mis näeb välja sportlik. Kel julgust, võtab rohkem päris asja.

Pole kahtlustki, et Hyundai tehases suudetakse kähkuliikujate tootmisele hoog sisse lükata, sest sportlikku N-seeriat on kavas laiendada järgmiste mudelitega. Esmalt on tulekul mahedamad N Line-mudelid, millel võimsust pisut vähem kui ehtsatel N-idel.

BMW-l on analoogne M-Perfomance lisavarustus. Tänavu müügile jõudev i30 N Line on tavamudelist sportlikuma disainiga ja veermiku osas on tehtud kõvasti arendustööd. Täiesti uued on nii vedrustus kui ka amortisaatorid, roolisüsteem ja käigukast saavad sportlikuma tuuningu.

„Bemmi emmile” vastab aga tõupuhas „enn”. Puhastverd N-mudelite nimekirjas ootavad järge Veloster N ja i30 N Fastback. Veloster N on eripärase ustelahendusega kompaktklassi kupee, mida müüakse vaid koduturul Koreas ning Ameerika Ühendriikides.

I30 N Fastback jõuab siiski ka Euroopasse – tegemist on põhimõtteliselt i30 N-iga, mis on saanud veelgi aerodünaamilisema laugpära kuju. Kes mäletab, siis Hyundai N-seeria esimene järskpära sisenes skandaalse reklaamikampaaniaga, mis ruttu avalikust ruumist ära koristati. Seda põnevam on jälgida, mida teeb Fastback – kas seekord saavad oma osa naised!?