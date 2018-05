Esmamekk on keskmise kehaga ja hapukas, rabavee nootidega. Keskmaitse on pähkline ja rauarohke, hapukas-magusakas. Lõppmaitses ilmnevad mõrkjamad röstised noodid, selle kõrval leiab magusamat karamelli. Järelmekk on õrnalt vürtsikas, magusakas-mõrkjas ja kauakestev.