Veendu, et ostetaval kalal on tugev ja tahke pind ning selged silmad - värskuse märgid. Kui sa pole just ise osavnäpp või surnukuuri töötaja, siis osta vee-elanik, kel sisikond juba välja võetud.

Tänavu algas grillimishooaeg Eesti kliima kohta üllatavalt varakult ja nii mõnelgi meist on ilmselt juba šaslõkist ja grillvorstidest natuke kõrini. Reedeks-laupäevaks võiks ehk vahelduse mõttes varuda hoopis korraliku kalakese. Men's Health toob ühe New Yorgi koka abil välja kuueosalise lihtsa juhendi terve kala grillimiseks.

Tead küll – seda, kuhu paned grillitava vahele ja siis klambriga kinni. Kalanahk kipub grillresti külge kinni jääma ja käepidemega rest võimaldab seda mugavalt ümber pöörata ja kõrbemist vältida.

3. Tee kalale viimane ujumine

Et maitse oleks värskem ja liha mahlasem, siis on hea teha kalale kerge soolamarinaadis sulistamine. Võta viie tassi jagu külma vett, millesse sega poole tassi jagu soola. Lase kalal 5-10 minutit soolvees olla ja seejärel patsuta see kuivaks. Siis õlita kala sisse ning maitsesta nii seest kui väljast veel soolaga.

4. Pööra julgelt

Kui resti iga kolme minuti tagant pöörata, siis saad kenasti ühtlaselt läbiküpsenud kala ja see ei kõrbe ära. Valmimist näitavad pruunikad laigud võiksid ilmuda umbes 12 minuti pärast.

5. Lase kalal hetk seista

Kui kala on küps, siis tõsta see grillilt soojale taldrikule ning lase sel lihtsalt hetk seista. Nii jäävad mahlad kenasti kalasse ja liha on maitsvam.

6. Maitsesta ja kasta