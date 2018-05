Nixon võttis oma äsja välja toodud digitaalse käekella arendamisel appi eriti vintsked vennad, kirjutas Maxim. Eriliselt kaljukindla ajanäitaja Regulus loomisel tulid appi mereväe eriüksus Navy SEAL ja vapruse eest antava Hõbetähe ordeni kavaler Mitchell Hall. See kell peaks vastu pidama ka väga karmides lahingutingimustes.

„Reguluse loomiseeesmärk oli seda lihtsustada ja anda kasutajale ainult seda, mida ta vajab," selgitas Hall. „Viisime prototüübid SEALi meeskondadele, ulatasime neile verivärsked kellad ja ütlesime: „Andke neile tuld. Öelge meile, mida on nendes head ja mida halba."

Tulemuseks saigi lihtne ja vaid eesmärgipäraste omadustega kell, mis kõlbab nii tsivilistidele kui lahingus kandmiseks. Kahekordse kronograafi funktsioonis kuvatakse korraga kaks kella - hea näiteks mitme sihtmärgi jälitamisel. LED-valgus ja heli on mahakeeratavad, mis tähendab, et vajadusel saab kella kandja pimedusse ja vaikusse varjuda. Konstruktsioon on eriti tugev: polüuretaan, roostevaba teras ja veekindlus kuni 100 meetri sügavusel.

Kella patarei peaks kestma viis aastat ja värvide valikus on kamuflaaž, must, relvahall ja liivakarva. Sealjuures maksab see lihtne, aga tugev kell 150 dollarit ehk alla 130 euro.