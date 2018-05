Venemaa siseministeerium võttis vastu elumuutva otsuse: kõik autode numbriplaadid kiibistatakse ning edaspidi ei jää ükski kiiruseületamine tähelepanuta. Kiipide paigaldamise tehnoloogia tuleb välja mõelda lähiajal, sest muudatus hakkab kehtima juba tänavu.

Venemaa autojuhid hakkavad nööri mööda käima: numbriplaatidele paigaldatav RFID-kiip annab kätte kogu vajaliku info sõiduki ja selle omaniku kohta. Autode kiibistamisest on põhjalikumalt juttu olnud juba 2013. aastal, nüüd on aeg küps idee teoks teha.

Siseministeerium on leidnud rea liitlasi, kes leiavad, et parim lahendus kaoses Venemaa liiklust parandada on anonüümsuse vähendamine. Teadmine, et igal ajahetkel võib politsei kontrollida, kes ja mismoodi on autoga sõitnud ning karistuse väänata, peaks põhjagaasiga ja purjuspäi sõitjaid korrale kutsuma küll.