Facebook on leidnud huvitava lahenduse, kuidas kaitsta oma kasutajaid selle eest, et näiteks endised partnerid vihahoos sotsiaalmeediasse kättemaksuks alastipilte ei saaks postitada. Aga selleks peab kättemaksu kartja intiimsed pildid ise Facebookile saatma, kirjutab Independent.

Pilootprogramm läheb käima Austraalias, Kanadas, USAs ja Ühendkuningriigis. Sisuliselt peaks see välja nägema nii: Facebook laseb oma kasutajatel üles laadida alastipilte ja muid selliseid fotosid, mille puhul kasutaja kardab, et neid võidakse kasutada nn kättemaksuporno jaoks (tundliku sisuga pildid laetakse avalikult internetti, et rünnata fotodel olevat isikut). Facebook kinnitab, et fotosid ei avaldata ja märgistab need erilise digitaalse sõrmejäljega, mis ei lase konkreetse seisuga pilte kuhugi avalikult üles riputada.

Kõigi Facebooki, Instagrami või Messengerisse jagatavate fotode juures kontrollitakse sõrmejälje olemasolu. Kui leitakse vastavus, siis seda fotot üles laadida ega jagada ei lasta.

Kui inimene Facebookile oma alastipildid saadab, siis vaatab sotsiaalmeediahiiu teatel need üle „eriliselt koolitatud" meeskonnaliige. Kui too leiab, et pilt tõepoolest keelata tohiks, siis lisabki ta fotole digisõrmejälje ehk „hash'i". Seejärel saab foto serverist ära kustutada ja alles jääbki vaid sõrmejälg. Mis peaks tähendama, et fotole ei pääseta ligi isegi siis, kui Facebooki serverid kuritahtlikult üle võetakse.