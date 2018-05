Harrastate partneriga elavat rollimänguseksi, milles oluline osa sõnadel. Kirute värvikaid väljendeid kasutades ülemusi või klatšite ühise sõbra harjumuste üle. Arutate ärisaladust, millest sõltub nii teie endi kui paljude teiste käekäik. Ning eeskätt mugavaks lampide süütamiseks soetatud nutiassistent salvestab kõik need jutud või mõne neist üles ja saadab mööda maailma laiali. Kõlab nagu vandenõuteooria või judinaid tekitav film? Aga võib olla reaalsus.

Guardian kirjutab, et Amazon on alati kinnitanud: Echo häälassistendid ei kuula ega salvesta vestlusi. Salvestus algab firma teatel siis ja ainult siis, kui keegi lausub võlusõna: „Alexa".

Nii uskus ka Alexa kasutaja Danielle USAst Portlandist. Danielle paigaldas oma kodu kõigisse tubadesse Alexa seadmed ja nutikad lambid, uskudes Amazoni väiteid, et need ei riku kuidagi tema privaatsust. Aga äsja pöördus naine tootja poole sooviga, et see uuriks järgnevat vahejuhtumit: Alexa salvestas tema ja ta abikaasa vahel peetud isiklikku vestlust ning saatis selle ilma loata juhuslikule inimesele aadressiraamatust.