Masendushoos inimesega tegelemisel peaks kuulamine olema prioriteet number üks. Pane suu kinni. Räägi veelgi vähem, kui sa enda arvates peaksid - ja sellestki vähem. Hea nipp harjutamiseks on hoida vaikust kaks sekundit kauem, kui seda muidu teeksid. Nii tunneb vestluskaaslane, et teda kuulatakse ja väga sageli jätkab ta sellises olukorras oma juttu, kui talle selleks võimalus jäetakse. Ning kui inimene on endast väljas, siis on rääkimine talle väga kasulik.

Ehkki tegu ei pruugi olla kellegi surmaga, sisaldavad paljud kurbused ja pettumused teatava koguse leina. Üks kasutumaid asju on öelda masenduses inimesele, et kõik on korras. On täitsa okei, kui asjad ongi halvasti. Teadvusta, et asjad võivad olla halvasti. Inimene ei hakka sellepärast rohkem kurvastama, pigem tunneb ta just, et temast saadakse aru. Aita tal leinata, isegi kui ta leinab midagi abstraktset nagu näiteks oma sõprust Mariga. Kinnita: see, et tema ja Mari suhted kunagi endiseks ei saa, on tõesti jama. Kui pead midagi ütlema (kuulamise vahel), siis korda selle variatsioone.

Ära anna nõu

Sa arvad, et sul on hea idee probleemi lahendamiseks? Ei. Isegi siis, kui see on midagi nii ilmselget nagu see, et ta peaks Marile otse ütlema, et ei taha tema pruutneitsiks hakata. Masenduses inimesele nõu andmine on nagu fraas Alanis Morrisette'i laulust: „10 000 lusikat, kui sul on hädasti vaja nuga". Enamasti teavad inimesed isegi, kuidas probleeme lahendada. Aga nad tahavad ventileerida. Sellest rääkida.

Küsi

Hea nipp nõuannete andmise vältimiseks on lihtsalt küsida. Toetav vaikus ja mõned nõusolevad mõminad on selles olukorras su parimad sõbrad. Aga kui sa tunend vajadust midagi öelda, siis tee seda küsimuse vormis. Isegi lihtne „miks?" on abiks. Nii võimaldad sa tal end tühjaks rääkida - ja see viib lõpuks ka olukorra lahenemisele.

Julgusta