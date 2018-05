Ühendkuningriikides on tõusnud meediastaariks esimese generatsiooni Škoda Octavia sedaan, mille läbisõit on ligi 700 000 kilomeetrit. Auto 1,9-liitrine TDI diiselmootor on heas korras ning mehaanikud ennustavad sellele vähemalt teist samapalju eluiga. Superauto kandidaat on leitud!

Diiselmootoriga sõidukeid on viimasel ajal korralikult materdatud ja keskkonnavaenulikeks kuulutatud. Tegelikult pole asjalood sugugi nii must-valged.

Diiselautod kulutavad tavaliselt vähem kütust kui bensiinimootoriga mudelid, samuti jõuab nende läbisõit tihtipeale üpris muljetavaldavate numbriteni.