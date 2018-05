Tele2 äriturvalisuse- ja juriidiliste suhete osakonna jurist Kristi Mets selgitab, millised on tarbija õigused telefoni teel kaupa tellides. Tuleb välja, et seaduse järgi loetakse päris paljud levinud müügivõtteid ebaausateks ja keelatuteks ning tarbijal on tegelikult alati võimalus telefoni teel tellitud kaubast loobuda.

Leping on kehtiv alles siis, kui tarbija on tahet kauplejale kinnitatud e-posti või kirja teel. Telefoni teel antud nõusolek ei ole lepingu sõlmimiseks piisav ega siduv.

Enne pakkumise lõplikku kinnitamist hinda lepingu sõlmimise vajalikkust ning võrdle teiste pakkujate hindu ja tingimusi. Kauplejal on kohustus edastada telefoni teel tehtud pakkumus ka kirjalikult.

Agressiivseks ja keelatuks peetakse kauplemisvõtet, kus tarbija teeb liigse mõjutamise tõttu tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks.

Samuti on keelatud kauplemisvõte, kui tasu nõutakse kättetoimetatud kauba või teenuse eest, mida tarbija ei ole tellinud. Tarbija vaikimist või tegevusetust ei loeta nõustumuseks. Sellest olenemata tasuks hilisemate ebameeldivuste vältimiseks edastada sellise kauba saamisel müüjale koheselt teade, et tegemist on tellimata kaubaga ning see tagastada.

Kaupleja kasutab ebaausat kauplemisvõtet, kui edastab ebatäpseid andmeid turutingimuste või kauba turult leidmise võimaluste kohta, et tarbijat tavapärasest ebasoodsamatel tingimustel ostma mõjutada.

Tarbijal on õigus põhjust avaldamata telefoni teel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul alates lepingu sõlmimisest.

Kui kaupleja ei ole tarbijat teavitanud õigusest 14 päeva jooksul lepingust taganeda, võib tarbija seda teha 12 kuu jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest.

Taganemiseks tuleb esitada kauplejale taganemisavaldus. Taganemisavalduse esitamist tõendab tarbija.

Lepingust taganemisel kohustub tarbija tagastama saadud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist.

Lepingust taganemisel peab kaupleja tarbijale makstud raha tagastama mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest.

Hiljuti Kantar Emori läbiviidud uuringu kohaselt on kaks kolmandikku eestlastest saanud viimaste kuude jooksul müügikõnesid ning 85 protsenti suhtub neisse negatiivselt. Tele2 teatas, et lõpetab mai lõpust esimesena soovimatute müügikõnede tegemise.