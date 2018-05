Kunagi olid kulutatud ja räsitud teksad erakordselt halva maitse tunnuseks, täna aga enam mitte. Rebenditega ja üldjoontes väga korralikult sissekantud moega teksad jätavad mehest lõõgastunud ja enesekindla mulje.

Nato-kellarihm

Ranne ei pea musta naha või metallist rihma all higistama - tekstiilmaterjalist nn Nato-kellarihm on suvel hea ja stiilne lahendus ajanäitaja kandmiseks.

Peegelklaasiga või toonitud klaasidega päikseprillid

Mitteläbipaistvad klaasid lisavad päikseprillide kandjale ajatust, lisaks saavad vestluskaaslased imetleda iseenda kujutist. Raam võiks sealjuures olla klassikalist tüüpi.

Üleskääritud T-särgi käised

See stiililiigutus on mehi teeninud juba aastakümneid - meenuta näiteks James Deani. Kui sul vähegi on biitsepseid, siis keera (ihu ligi oleva) särgi varrukad paari sentimeetri jagu üles. Müügil on ka särke, mille varrukad juba vabrikus sedamoodi õmmeldud.

Reväärimärk

Näiteks pulmas pintsakut kandes paneb kena reväärimärk su väljanägemisele selle viimase stiilipitseri.

Iseloomuga jalatsid

Statement-jalanõud annavad stiilile tooni juurde. Neoontossud peaks jääma spordisaali, aga erksamaid tenniseid või tagasihoidlikumaid spordijalatseid ei peaks pelgama. Ka on variandiks leida värvikamad seemisnahksed jalatsid, mitte nii tagasihoidlikus toonis purjekingad või panna kasvõi tavalistele kingadele kontrastvärvi paelad.

Särk püksi

See viib su välimuse taseme võrra ülespoole. Püksi topitud särk teeb kohe stiili veidi ametlikumaks ja viisakamaks.

Natuke tekstuuri

Temperatuuri tõustes kipuvad riided muutuma n-ö lamedamaks. Aga püüa lisada veidi tekstuuri - näiteks kootud polosärk, õhtul kandmiseks seemisnahkne pintsak.

Toorteksad

Maailma kõige paremini riietuvate meeste seas on see viimaseid hitte. Pärast värvimist pesemata ja kulutamata jäetud teksad võtavad ajapikku kulumisnoodid ja -mustrid kandja järgi.

Kihtide kandmine

Suvel räägitakse pigem sellest, kui mitu kihti päikesekreemi päeva jooksul peale tuleks kanda, aga ka kihiti riietumine on suvel igati teema. Näiteks pane särgi peale õhem vabaajapintsak või dressipluus. Kui palav hakkab, saab selle ju alati ära võta.

Kerge sall või kaelarätt