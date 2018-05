Kui hakkad endale tätoveeringu tegema, siis pead kindlasti valima midagi sellist, mis näeb hea välja ka näiteks kümne või 40 aasta pärast. Üsna sageli võtab see tõik kõhklema. Nii tuleks tätoka osas kindlasti konsulteerida asjatundjatega. Üks selliseid on kindlasti neljas USA linnas salonge pidava Club Tattoo üks asutajaid Sean Dowdell. GQ uuris teiste seas Slashi, Miley Cyrust ja Steve Aokit tätoveerinud tiimi juhilt, millised tätoveeringumotiivid võiksid mehele sobida.

Dowdelli sõnul armastavad just meeskliendid tätokana näiteks armastatu või iidoli (rokkstaarid, näitlejad, sportlased) pilti. Nii austatakse tätoveeritava isiku pärandit. Eminemil on paremal õlal tütre Hailie Jade'i pilt.

Kirjatähed

„Tähed on alati populaarsed olnud ja on seda ka edaspidi," märkis Dowdell. Koos tätoveerijaga leiate kindlasti sinu maitsele sobiva kirjašrifti ja stiili. Sõnumiks võib olla oluline kuupäev, tsitaat, armastatu nimi või oluline sõna. Näiteks muusik J Balvini sõrmenukkidel on tähed, mis annavad kokku VIDA REAL ehk „päris elu".

Neo-traditsiooniline