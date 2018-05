Aja jooksul on internetikiirused üha kasvanud ja kasvanud, märgib LADbible. 1990-ndatel aastatel võis isegi pisikese pildifaili allalaadimiseks kuluda rohkem aega kui õhtusöögi valmistamiseks. Nüüd aga toimub lõik välgukiirusel - isegi HD-videote striimimine. Suurem osa inimesi on tänulikud tehnoloogia arengu üle. Aga üks inimgrupp kannatab internetikiiruse kasvu tõttu ning seda üha rohkem ja rohkem: need on pornosõltlased. Londoni Harley Streeti psühhoterapeudi Rob Watti sõnul on Innisfree teraapiakliinikusse pöördujate hulk viimase kuue aasta jooksul 100% kasvanud. Patsientide seas on nii teismelisi kui eakaid inimesi ning isegi paarikesi. „Täna ilmuvad seksisõltlased on kümne aasta tagustega võrreldes hoopis teistsugused," sõnas ta Watt Evenening Standardile.

„Näeme üha rohkem inimesi, kel on pornograafiaga seoses kompulsiivne käitumine ja eriti just noorema põlvkonna puhul on see tuntavam. Pornos on võimalik pidevalt leida midagi suuremat, paremat, kiiremat ja kõvemat."

„Dopamiin on kire virgatsaine ja sellega võib olla nagu kokaiiniga, et teed ühe triibu ja ei pane seda käest enne, kui kott tühi," kirjeldas psühhoterapeut. „Areneb tolerantsitase - teisisõnu, mis sinu jaoks eile töötas, ei tee seda täna - ja leidub päris karmi kraami." Aja jooksul on ka mitmed kuulsused tunnistanud oma pornograafiasõltuvust, teiste seas näiteks endine sportlane ja näitleja Terry Crews. „Aastaid ja aastaid oli mul väike räpane saladus, et olin sõltuvuses pornograafiast," sõnas ta Us Weekly'le. „See tõesti keeras mitmel muul mu elu tuksi. Mul oli suurim võimalik voli tunne. Tundsin, et maailm võlgneb mulle midagi. Tundsin, et mu abikaasa võlgneb mulle seksi."