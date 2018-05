Accelerista autoajakirjanikud panid Viljandi kutseõppekeskuse libedarajal reisibussi roolis oma vastomandatud oskused proovile. Päeva lõpuks oli selge, et bussijuhi amet on üks äge amet. Sten Ottepi vändatud videot vaadates tuleb nõustuda: aeg on õppida bussijuhiks!

Kõik bussisõidukoolitusel osalejad kinnitasid kui ühest suust, et päev oli ülimalt vahva ja tahaks kohe veel sõitma minna. „Bussijuhiks saab õppida põhitöö kõrvalt ja täiesti tasuta, riik maksab, mis siin pikalt mõelda,” on Indrek Jakobson optimistlik.

„Bussijuhi keskmine vanus algab täna numbriga 5, hädasti on noori juurde vaja, marss Vana-Võitu! Siin on väga hästi sisustatud töökojad ja kõik tööpingid ning muud õppevahendid on kogu aeg ja kasutuses, midagi ei seisa nurgas ega kogu tolmu. Euroraha on efektiivselt kasutatud,” lisab Indrek.

Gerli Ramler ütleb, et üllatas sel päeval iseennast: „Oma olemuselt olen ma inimene, kes väga suure hurraaga mugavustsoonist välja ei kipu, kuid teisalt piisavalt uudishimulik, nii et seda kipub siiski alatasa juhtuma. Ettepanekule minna suurte „päris”-bussidega Vana-Võidu libedarada katsetama ei vastanud ma samuti kohe esimese hooga midagi, aga mõte hakkas idanema. Läksin. Ei kahetse!”

Veli V. Rajasaar, kelle ampluaaks tavapäraselt on kuumpärad ja kähkusõitjad, ei kahelnud hetkegi kas minna või mitte: „Iga uus kogemus on väärt, ja tõstku käsi autohuviline, kes pole lapsena unistanud bussi- või kopajuhi ametist!? Äge päev oli, kordagi ei olnud tunnet, et ei saaks hakkama. Suur tänu Kaur Sarvele, kes meile selle ürituse korraldas!”

Kaur Sarv, kes on bussijuhi koolituse läbinud soovitab kursusi kõigile, kel vähegi huvi suurte sõidukite juhtimise vastu: „Viljandi kutseõppekeskusega alustasime tihedamat koostööd hiljuti, kuid sealt on meile tulnud palju uusi bussijuhte, kes kõik kiidavad oma õpetajaid ja kooli.”

Libedasõit suvel: puhas zen!

„Bussi juhtimine on alul hoopis teine kui sõiduauto juhtimine, aga tasapisi harjub ja päeva lõpus läks juba nagu ludin. Nii et kõik on potentsiaalsed bussijuhid meie seast täiesti olemas,” meenutab Indrek.

Vana-Võidus on Eesti üks korralikumaid libedasõiduradasid, mis on aastaringselt kasutatav. Kui autoga libedal sõitmist kujutab enam-vähem ette igaüks, kes autojuhiluba teinud, siis bussiga on situatsioon vähemalt esmapilgul sootuks teine tera:

„Libedasõit bussiga on ka hoopis teine tera kui väikese autoga, massi kümme korda rohkem ja käitumine vastavalt teistsugune. Bussi rattad asuvad keskel, kaugele välja ulatuvad eendid teevad pööramise hoopis teistsuguseks (mõõtmete tajumine on oluline).

Mulle endale emotsionaalselt aga see sõitmine kohutavalt meeldis. Suur masin, mõnus, rahulik, on loomuomaselt hea. Kõik rõhutasid, et bussiroolis olemine on rahustav ja meeldiv tegevus, ei ole närvitsemist ega rapsimist, vaid sujuv kulgemine. Teistsugune olemine, natuke zen,” võtab Indrek oma muljed kokku.