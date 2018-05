Tuleb välja, et Ameerikal, Lõuna-Koreal ja Inglismaal on kõigil täiesti erinevad sõjalise näomaalingu tehnikad, märgib Popularmechanics.

Näomaaling pole enamasti midagi erilist, aga sõjaväed üle kogu maailma suhtuvad sellesse kui olulisse väljakutsesse. Kuidas on kõige parem teha sellist nägu, mis näeb välja nagu misiganes?

Christopher Larsen One Shepherd Leadership Institute'ist selgitab, et tuhanded aastad evolutsiooni on treeninud inimkonda tundma ära meie nägude struktuuri. Niisiis on kõige kindlam valik nende kindlate omadustega liialdada sellise määrani, et need pole enam äratuntavad.