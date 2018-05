Jätkuvalt kinodes ülimenuka „Deadpool 2” peakangelane on ilmselt küll päris jõle tegelinski – korpas nahaga kiilaspea punases liibuvas kostüümis. Aga tema punnitavad lihased on ilmselged. Kuidas näitleja need saavutas? Men's Health uuris seda näitleja Ryan Reynoldsi pikaajaliselt treenerilt Don Saladinolt.

„Enamik inimesi ei tea, et Reynolds teeb „Deadpoolis” tõesti paljud kaskadööritrikid ise,” rääkis Saladino. „Ta tahab, et asjad näeksid kaamerapildis nii ehtsad välja kui võimalik. Et ta saaks seda teha, siis pean mina kindlustama, et ta keha liiguks sama hästi kui hea see välja näeb.”

Kinopublikule jääb kindlasti silma tegelase kuuspakikõht, aga tegelikult ei keskendu mees oma treeningus kehalihaste pumpamisele. Õigupoolest tehti treeningsessiooni alguses küll omajagu kõhulihaste trenni, aga hiljem jõuti tõdemuseni, et kõhtu – ja samas ka muid kehaosi – treenivad edukalt ka sellised harjutused nagu raskuste tõstmine, tõmbamine ja kükkide tegemine.