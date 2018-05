Ilmselt ei ole üheks põhjalikuks ümbermaailmareisiks paremat ja mugavamat viisi kui osalemine Viking Ultimate World Cruise'il, märgib Maxim. Muidugi on selleks vaja pisut raha – nimelt umbes 81 000 eurot.

Maailma pikim luksuskruiis alustab Londonist ning hiigellaev Viking Sun külastab 245-päevase tuuri käigus kuuel kontinendil 59 riiki. Kruiisi käigus toimub 113 giidiga ekskursiooni näiteks sellistes kohtades nagu Reykjavik, New York, Rio de Janeiro, Bora Bora, Sydney, Hong Kong, Bangkok ja Alžiir.

Kruiisifirma on näinud omajagu vaeva, et kalli pileti ostjad saaksid ookeanilaineri pardal ülimugavalt majutatud. Kallima otsa piletiga kaasnevad isiklik veranda, kuninglikus suuruses voodi, ja ruumikas vannituba. Üks laevatekk on pühendatud sportlikele tegevustele, muidugi on pardal spaad ja saunad, hiiglaslik kinosaal ja palju erinevaid söögikohti.

Otsad antakse Inglismaa pealinnast järgmise aasta augustikuus. Ning nagu juba öeldud, maksab pilet ei sugugi vähem kui 92 990 dollari ehk 80 530 eurot. Hakkame koguma.

Omajagu õhkama panevaid reklaampilte ja videosid selle luksusliku maailmaavastamise kohta saab vaadata näiteks SIIT ja SIIT.