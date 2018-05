Üks Ühendkuningriigi TripAdvisori kasutaja leiab, et UNESCO maailmapärandisse kuuluv keskaegne Kotori linn on „Euroopa kõige paremini hoitud saladus“.

Maailmarändurid otsivad ikka uusi ja põnevaid sihtkohti, mis alati radaritele ei jää. Selliseid, kuhu pageda rahvamasside ja selfipulkade mere eest, kirjutab väljaanne Business Insider . Ajakiri küsis oma sõpradelt, kolleegidelt ja mõningatelt maailma tipp-reisiekspertidelt, millised on sellised nende lemmikumad reisisihtkohad Euroopas, mida saaks väisata ühe pika nädalavahetuse jooksul. Kokku tekkis nimekiri 19 Euroopa linnast, mida reisimehed pahatihti hinnata pole osanud, aga mis seda kindlasti väärt on. Muuhulgas soovitati ka saada osa Tallinnas toimuvast „kulinaarsest revolutsioonist“.

Azulejo’d on kaunilt maalitud keraamilised plaadid, mida kohtab paljudes Portugali hoonetes nii välis- kui isekaunistusena. Porto arhitektuuri kohta öeldakse, et see on lausa postkaardilik ja linnas pakutavat omajagu eklektilisi toite.

3. Ime Hispaania Granadas endasse Andaluusia päikesepaistet

4. Imetle Sardiinias Cagliaris vanalinna päikesekuivatatud tornikupleid

5. Veeda Horvaatias Rovinjis idülliline pärastlõuna kaljudel päevitades ja võrke lappavaid kalamehi uudistades

6. Naudi Hispaania San Sebastiáni siidrimajades lõunat ja piiramatus koguses õunaveini

7. Imetle Kreeka Ateenas iidseid varemeid ja naudi kohalikku kohvikultuuri

8. Söö Napolis ehtsat Itaalia pitsat

9. Rända Transilvaania Sighisoara kindluslinnas uidates ajas tagasi

Sighisoara kindluslinn Rumeenia Transilvaanias. (Caro / Scanpix)

10. Tee Lõuna-Prantsusmaal Calanques in Provence’is väärt instapilte violetsetest lavendlitest ja türkiissinistest vetest

11. Imetle Sloveenia pealinna Ljubljana Bledi järve

12. Söö Inglismaal Whitstable’is kõht värskeid kaljuaustreid täis

13. Hüppa Albaania Tirana värvidesse

14. Naudi Inglismaa Kanalisaarte võrratuid randu ja Michelini tähega eineid

15. Aeruta Prantsusmaa veinipealinnas Bordeaux’s mööda Garonne’i

16. Külasta Tšehhis alternatiivina Prahale hoopis Brnod

17. Lõõgastu Türgi Dalayani mudavannides ning päevita valgetes liivarandades

18. Võta Eestis Tallinnas amps arenevat põhjamaist toidukultuuri

Veebisaidi lastminute.com kohalik juht Reigo Eljas ütleb, et ta on küll omajagu kallutatud (Tallinn on tema kodulinn), aga Tallinn on nädalavahetusel külastamiseks suurepärane koht, eriti kuna see tähistab tänavu 100 aastat iseseisvumisest.

Lisaks rikkalikule arhitektuuri ja kultuuri segule võtab linnas võimust põhjamaise toidu subkultuur. The Guardiani teatel teevad siinsed kohalikud eksperimentaalsed kokad „toidurevolutsiooni“, kombineerides Skandinaavia roogi kohalike traditsiooniliste maitsetega.