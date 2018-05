Kell neli öösel heliseb politseis telefon:

"Korrapidaja kuuleb!"

"Räägib Rääbis. Mis kell on?"

"Kell on neli!"

Mõne aja pärast uuesti:

"Räägib Rääbis, mis kell on?"

"Te juba küsisite!"

"Aga see oli ammu."

"Kell on pool kuus. Hommik!"

Tunni aja pärast uuesti.

"Räägib Rääbis, palju kell on?"

"Kurat, Rääbis! Tulge siia ja võtke oma konfiskeeritud äratuskell tagasi!"