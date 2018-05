„Kas tulemas on uus Fallout?“ on küsimus, mille esitasime tegelikult juba neli aastat tagasi. Nüüd, aastal 2018, on Bethesda meile justkui vastamas. Aga samas siiski mitte.

Küll saadeti esmalt välja krüptiline säuts ning seejärel pandi püsti Twitch.tv otseülekanne, mis annab üpriski ühemõtteliselt mõista, et mingit sorti „Fallout“ teemaline teadaanne on peagi tulekul.

Ametlik osa on sellega lõppenud ning võime alustada spekuleerimisega. Kindel on see, et tegemist ei ole fännide poolt palavalt armastatud „Fallout: New Vegas“ arendaja Obsidiani poolt loodud uue teosega – see tehti firma poolt Twitteris üpriski selgeks.

Sellega seoses saame tõenäoliselt välistada ka eelnevalt mainitud mängu uusversiooni. Seega jääb järele kaks varianti: tegemist on kas „Fallout“ seeria uhiuue mänguga (mis on üpriski ebatõenäoline, sest eelmine osa ilmus alles 2015. aastal) või ühe eelmise osa (tõenäoliselt „Fallout 3“) uusversiooniga. Eeldatavalt selgub see peagi algava E3 käigus.

Muidugi eksisteerib ka kolmas variant – see kõik lõppeb „Fallout Shelter 2“ väljakuulutamisega.