„Miks paneb joomise ajal püstitõusmine sind rohkem alkoholi „mõjusid“ tunnetama kui istudes?“ küsiti Redditi foorumis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. „Kujutan ette, et see on üsna universaalne kogemus. Oled joonud, istunud toolis, baaripukil või millel iganes ja kui sa ükskord püsti tõuseb ja paar sammu teed, siis tunned silmapilkselt selle joomise mõjusid.“

Vastus on väga lihtne: istudes ja alkoholi sisse kallates ei saa inimene aru, et tal läheb tasakaal paigast ära, sest tagumikku toolile toetades inimene väga palju tasakaalu ei vaja. Aga kui jooja püsti tõuseb, tekib kehal vajadus tasakaalu hoidmise järele. Aju saab aru, et olukord on mahaistumise ajast alates muutunud – viimati püsti seistes oli inimene ju kaine või kainem.