Allolevas videos valmistatav leiutis tundub esmapilgul päris mõttetu. Aga valmistoote kasutamise demonstratsioon paneb tõdema, et tegelikult on see üsna nutikas ja praktiline.

„Elamine meelipööritava tempoga kasvavas tehnoloogia ja ohtrate vahenditega maailmas on muidugi hea, aga vahel on ka hea pöörduda tagasi juurte juurde,“ kirjutab Dirtywheel. „Näiteks erinevad „Tee ise“ ideed annavad hea võimaluse tehnoloogia vähemalt korraks kõrvale tõsta. Need lasevad meil panna nutitelefonid ära ja maandada stressi, tehes samas midagi kasulikku. Sellised ideed kasvatavad ühtlasi meie endaga rahulolu ja eneseusku ning võimaldavad füüsilist tegevust.“

Tehnikaportaal märgib, et videos valmiv minikäru on väga leidlik vahend, mis võimaldab aega ja energiat säästes transportida kindlaid esemeid. Näiteks seinaplaate.

Meistrimees vajab umbes 30-sentimeetrist U-profiiliga nurkraua juppi, tükikest keermelatti, mutreid (kaks neist kindlasti stopperiga), kaht aiakäru ratast ja metallist sanga. Sang paneb leiutise i-le täpi ja võimaldab seda ühtlasi pärast kasutamist lihtsamalt garaažinurka tagasi tõsta. Küll aga eeldab valmistamine ka keevitusagregaadi kasutamise võimalust ja oskust.

Kuidas näiteks kips- või OSB-plaatide vedamist lihtsustav minikäru valmib, vaata allolevast videost.