Triumph Street Triple R 2018 on pill, mille kohta Rain Motodepoost on paar korda maininud, et seda ratast peab proovima. Olen seni alati mõelnud „naa, mul on juba üks „reaskolmene” (Triumph Tiger 800) ja et kui erinev see kogemus järgmise reaskolmese otsas siis ikka olla saab”.

Kui ma 20 minutit hiljem Triumph Street Triple R’i sadulas kontorisse jõudsin, siis tööst hoidumise ettekäändeks oli Windows’i järjekordne turvauuenduse install hea küll. Tegelikkuses oli kaheksakilomeetrine lõik Motodepoost kontorini viinud mu adrenaliinitaseme liiga kõrgele, et töö tegemine tuli sel päeval üldse välistada ...

Arusaam, et järjekordse „reaskolmesega” pole võimalik mind üllatada, oli üdini ekslik. Juba esimeste minutitega selgus, et Street Triple R on puhtakujuline adrenaliinimasin maantee- ja linnahuligaanidele.

Ainuüksi need 20 minutit (ja mitu tahtmatut kiiruseületust linnas) andsid mulle arusaama, et see on masin, millega hakkad sa võrdlema kõiki oma tulevasi tsikleid. Lühike vahemaa veenis mind, et kuigi nakedid pole „minu teema” siis Street Triple R on küll tsikkel, mis võiks garaažis olemas olla.

Näpuotsaga tehnilist

Ma piirdun lühikese tehniliste näitajate ülevaatega, igaüks suudab need kiirelt ise üles leida. Ära märkimist väärivad ehk paar aspekti: kubatuur on 765 cm3, mootor on kolmesilindriline ridamootor, ratta sõiduvalmis mass on ligikaudu 187 kg (väga kerge; 166 kg kuivalt) ja sadula kõrgus 83 cm (mina oma 176 cm pikkuse juures mõlemat talda päris maha ei saanudki).

Naked bike, streetfighter, roadster – kutsu seda ratast kuidas soovid. Ratta disain on spartalik ja agressiivne, samamoodi isteasend. Enamik detaile on äärmuseni funktsionaalsed ja praktiliselt midagi pole külge pandud niisama silmailuks.