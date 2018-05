Gambrinus nautis eeskätt kõrgelthinnatud porteri šokolaadist aroomi.

Cocoa Wonderland (Thornbridge, Inglismaa), pdl 0,33 l, alc 6,8% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Porter“ ja hinnang 92 punkti!

Tootjainfo: „Cocoa Wonderland is a full bodied, robust porter with natural mocha malt flavours from the complex malt grist, complementing the decadent additions of real cocoa beans to the maturation process. A truly wonderful, award winning Chocolate beer. Initially brewed in collaboration with the girls at Cocoa, Ecclesall Road, Sheffield to celebrate their 10th anniversary.“