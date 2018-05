Tulevik on käes, märgib Maxim. Mobiiltelefone on saanud juba mõnd aega juhtmevaba lahendusega laadida, aga elektriauto tuli siiani õhtuti stepslisse torgata nagu isa vana pardel. BMW parandab selle puudujäägi, tuues esimesena turule sõiduauto juhtmevaba laadimise seadme.

Äge on asja juures see, et seda laadimisplokki hakatakse juba sel suvel tootma – koos mudeliga 530e iPerformance. BMW enda teatel toimub auto akude laadimine nii, et sõiduk paigaldatakse täpselt laadimisploki peale.

Näiteks saab ploki panna garaaži ja laadimine algab kohe peale seda, kui auto õigesti selle peale on pargitud – ilma, et juht midagi muud tegema peaks. Ka saab GroundPadi paigaldada õue: see ei pelga vihma ega lund ja kannatab isegi autoga ülesõitmist. Arvutisüsteem jälgib seadet pidevalt ja kui midagi juhtub, siis laadimine katkestatakse.

Et auto saaks õigesti laadimismooduli peale pargitud, toimub laadija ning sõiduki vahel WiFi ühendus, mille kaudu moodul juhti juhendab. Teisisõnu: see seade on üks korralik tehnoloogiline kuumkoht.