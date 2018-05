Imetajate seas algatavad paarisuhte enamasti isased – emased otsustavad, kas vastav algatus vastu võtta või mitte. Inimeste seas on asi veidi keerukam. Meestelt eeldatakse, et nemad ütleksid esimesena „tere“, algataksid vestluse, kutsuksid naise kohtingule jne. Aga tegelikult algatavad kontakti pigem hoopiski naised, andes kergeid märguandeid, et see on teretulnud. Teisisõnu: naised otsustavad, kas ja millal võivad mehed romantilise kontakti luua. Aga kuidas neid märguandeid ära tunda – kuidas saab mees aru, et ta naisele huvi pakub või talle meeldib? Art of Manliness uuris spetsialistilt.

Psühholoog Monica Moore käis mitme kuu jooksul pidudel, baarides, klubides ja restoranides. Ta vaatles seal kokku 200 vallalist naist. Vaatluste põhjal leidis ta enam kui 52 asja, mida naised teevad, kui neile mees meeldib. Kõige sagedamini nägi psühholoog naiste juures järgnevat 12 flirtivat signaali:

1. Naeratab mehele