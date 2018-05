Maailm on prügi ja meie elame selles – sõna otseses mõttes, kirjutab Esquire. Oleme oma ainsa planeedi ära prügistanud ja ei tee sisuliselt midagi selle kordategemiseks, lisame vaid prügi hunnikusse juurde. Prügivallid linnades. Ujuvad prügisaared ookeanites. Filosoofiline prügi internetis.

Prügi on nii palju, et selle mõtte peale tahaks lausa üht head värskendavat õlut. Aga kuidas oleks õllega, mis on tehtud prügist?

Rootsi pruulikoda Nya Carnegiebryggeriet (Carlsberg) ja Rootsi keskkonnauuringute instituut on koostöös andnud välja pilsneri, mis on pruulitud taaskasutatud solgiveest. Õlle nimi on PU:REST. Rootsi keskkonnainstituut tahab tõsta inimeste teadlikkust säästliku ja turvalise joogivee teemal, aga häda oli selles, et inimesed ei hüpanud just rõõmust lakke, kui neile pakuti võimalust juua vett, mis äsja oli solk. Aga kui võtta mängu ka alkohol ja humalad, siis läheb asi ilmselt paremini kaubaks.

„Me jagame seisukohta, et nii tootjad kui tarbijad peavad mõtlema teisiti, kui me tahame edukamalt kanda hoolt Maa ressursside eest,“ teatas pruulimeister Chris Thurgeson.

Õnnetuseks on õlu hetkel saadaval vaid Rootsis. Aga ehk aitab vähemalt mõte roiskveepilsneri joomisest panna sind rohkem mõtlema meie planeedi loodusressursside säästlikumale kasutamisele. Või vähemalt viid täna õhtul oma Originaali purgid taaraautomaati.