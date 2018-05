ÕL Mehele pakub välja mõned järgnevad variandid puhuks, kui lihtsat paarieurost korgitseri parajasti kuskilt võtta pole või see on näiteks sirgeks väändunud või pooleks murdunud:

Põnevusromaanides viidatakse aeg-ajalt müstiliste võimetega eriüksuslastele, kes valdavad umbes üheksat viisi, kuidas rullikeeratud ajalehega inimene ära tappa. Eesti mees oskab selle sama ajalehega avada õllepudeli korki. Ja lisaks veel tulemasina, teise õlle, tabureti, auto turvavöö klambri (mis küll saab valesti minna, kui sa autoroolis lahtise turvavööga alkoholipudelit avad?), võtme ja kes teab millega veel. Ega’s õlu ju joomata saa jääda. Aga veinipudeli avamine ilma korgitserita - kui vein pole just keeratava plekk-korgiga - on juba edasijõudnute väljakutse ja eeldab MacGyveri nutikust.

* lüüa pudelil piraatide kombel kael maha, juua klaasikildudega segatud veini ja surra hirmsates piinades sisemise verejooksu tagajärjel.

Aga The Takeout on pühendanud pika loo sellele, kuidas veinipudel ilma tikk-kontsata jalanõu abil lahti „mäk-gaiverdada“. Selleks tuleb asetada pudel kinga või tennise sisse ja kloppida sellega seni vastu seina või muud kõvemat pinda, kuni kork pudelist välja pressitakse. Jalanõu peamine funktsioon on kaitsta nii klaaspudelit kui kipsseina enneaegse purunemise eest. Võib ka pudelipõhja lihtsalt näiteks vastu puud kloppida, aga see võib lõppeda kildudega.