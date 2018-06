Kes siis poleks vähemalt korra oma autojuhikarjääri jooksul sattunud olukorda, kus rehv lõpetab paugupealt töölepingu. Noorte teadusvõistluse „Rakett69“ toimetaja Juhan Koppeli abiga saavad oskajaks rehvivahetajaks ka seni kõige rohkem oma oskustes kõhelnud autojuhid.

Muuhulgas on maailmas on kulutatud hulk aega ja raha selleks, et välja selgitada, kuidas autojuhid, eriti naised üldse saavad rehvi vahetamisega hakkama. Või kas nad peaksid seda tegema? Võib-olla oleks lihtsam loota tee äärde jäädes mööda sõitva meesterahva abivalmidusele?

Reklaamiagentuurid on vändanud kümneid reklaamfilme, millest selgub, et naised ja autorehvi vahetamine omavahel kokku ei kuulu ning kui see on vältimatu, tuleb valmis olla üllatusteks.