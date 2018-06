Alles see oli, kui Ubisoft otsustas lasta enda populaarsel salamõrtsukatest pajataval „Assassin’s Creed“ mänguseerial aastakese puhata.

See paus päädis „Assassin’s Creed Origins“ väljatulekuga, mida peetakse sarja üheks parimaks osaks (ning mis teenis teenitult välja koha Level1 Aasta Mäng 2018 viie parima teose seas). Tundub, et prantslased oma lüpsilehmal liiga kaua puhata siiski ei lase – peale mõningaid lekkeid otsustas Ubisoft kinnitada, et tänavusel E3 (Electronic Entertainment Expo) pressikonverentsil teeb oma debüüdi „Assassin’s Creed Odyssey“.

„Odyssey“ väljakuulutamine kinnitab ka paar kuud tagasi pinnale ujunud kuulujutte, mis väitsid, et järgmine „Assassin’s Creed“ leiab aset Vana-Kreekas. Kotaku allikate kohaselt erineb „Odyssey“ seeria väljakujunenud valemitest veelgi rohkem, kui seda tegi „Origins“. Samuti räägitakse võimalusest, et teose tegevus leiab aset enne mulluse mängu sündmuseid, ent võttes arvesse, et just viimati mainitu pidi täitma kogu saaga eelloo kohustusi, tasuks sellesse suhtuda kasvõi tillukese skepsisega.

Nagu paljusid muid uudiseid viimastel nädalatel, saame sellegi lõpetada lausega: „Eks kõik see selgub E3 ajal.“ Tehnoloogia- ja videomängumess leiab aset 12.-14. juuni.